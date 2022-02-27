2022/02/27 | 20:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/27 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).