الركابي: نقف الى جانب تغيير سعر الصرف وعدم الحاق الضرر بالمواطن والدولة

2022/02/27 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… طرح القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الاحد، خارطة طريق لمعالجة ازمة سعر صرف الدولار وتاثيرها على الاسواق العراقية.وقال الركابي وهو عضو سابق في مجلس النواب في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ائتلاف دولة القانون كان موقفه واضح وثابت من خلال معارضة رفع سعر صرف الدولار ولم يصوت عليه وكذلك الموازنة خلال […]

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