امرأة تتحدى سمكة تونة وزنها 800 رطل

2022/02/27 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

نشرت امرأة من نيو هامبشاير مقطع فيديو على "تيك توك"، تفاعل معه عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، والذي يظهر نوعا من أنواع أسماك التونة "الشريرة".

ورغم ضخامة حجم سمكة التونة والتي تزن 800 رطل، كانت ميشيل سيكالي، مالكة قارب "بلا حدود"، مستعدة لخوض معركتها مع سمكة تونة وزنها 800 رطل، بحسب موقع "News Boston".

وتشير ميشيل إلى أن سبب تسمية قاربها "بلا حدود" لأنه يمثل طبيعتها التي تحب تحدي الصعاب، وتقول "لأنني لا أملك حدود - لهذا السبب.



وهي إنها تسمية مثالية.



إنها تصفني".

وتعد سيكالي الأنثى الوحيدة التي تعمل كقبطان في المنطقة، حيث معظم منافسيها من الرجال، إذ تشير سيكالي إلى أنها تحاول فقط مواكبة الأمر، و"أن أظهر لهم أنني أستطيع فعل الشيء نفسه".

وتقول سيكالي: "عندما تنحني العصا، فإنها تنحني.



أنت لا تعرف حجم السمكة حتى تراها"، لكن المهمة يجب إنجازها.

وتضع سيكالي في الاعتبار شيئين لتحقيق هدف هذا العام: "أكبر وأفضل".

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