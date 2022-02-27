الحسم بعد الثلاثاء.. الاتحاد يعلن آخر اتفاقاته مع الديمقراطي بشأن منصب الرئيس

2022/02/27 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت عضو حزب الاتحاد الكردستاني ريزان دلير، اليوم الأحد، عن اخر مستجدات المحادثات بين الاحزاب الكردية بشأن اختيار رئيس الجمهورية.وقالت دلير في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لم تتوصل الاطراف الكردية الى اتفاق بشأن شخصية رئيس الجمهورية المقبل ولذلك نحن بانتظار قرار المحكمة الاتحادية لرد قرار رئيس مجلس النواب بشأن فتح باب الترشيح".وأضافت، ان "الاتحاد لديه مرشح لرئاسة الجمهورية وكذلك الديمقراطي وستم الدخول الى البرلمان بمرشحين وستحسم الأمور في مجلس النواب".

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