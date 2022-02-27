واسط تنتقد مكاتب تشغيل العاطلين: الجهات المؤسسة نسيت وجودها

2022/02/27 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

دعت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الاحد، الى تشغيل مكاتب تشغيل العاطلين، مشيرا الى الحاجة لتشغيل هذه المكانب قبل ان تشغل العاطلين.وقال نائب محافظ واسط عادل الزركاني (بغداد اليوم)، ان "هذه المكاتب منذ ان افتتحت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الا انها لم تحقق اي شي من الاهداف التي فتحت من اجلها ".

واضاف "من المفترض ان هذه المكاتب لديها قاعدة بيانات كاملة ما يتيح لها ايجاد فرص عمل للشباب او توظيفهم بناء على هذه القاعدة الا ان الذي يحصل معاكس تماما ، ويبدو ان الجهات المعنية نسيت وجود هذه المكاتب".

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