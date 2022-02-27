2022/02/27 | 20:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف روسي يقضي على الحلم الأوكراني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف روسي يقضي على الحلم الأوكراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).