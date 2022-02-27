بداية ذئب- قصة قصيرة - كمال غبريال

2022/02/27 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_غبريال قالت: لماذا لم تأت في الصباح؟ لم أتمكن من غسيل وجهي، فلم يكن بالصنبور ماء.قلت: تؤلمني قدماي جداً.



سرت حتى الظهر مسافة شاسعة تحت الشمس اللافحة، وقبل الغروب تفيأت جزع شجرة بلا أغصان.قالت: تركت مصباح الغرفة مضاء رغم طلوع الشمس، فقد كانت السحب كثيفة والرياح تغمس العيون في التراب.قال: يبيعون في السوق الحَمَلَ بجنيه والذئب بمائة.قلت: خلعت حذائي وجوربي وغمرت أصابع قدمي ببقايا بركة ا ......





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