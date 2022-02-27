طوقتني اللمياء.. - محمد الرحالي

2022/02/27 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي وما عدت ليما عدت أملكني طيفا أزرقفي عشقك لميائي أغرقوفي حضنك مختلا جئت أطوق وقلبك أسرق أتى من المحيطقلب رفراف حمامة زرقاء أتت من بلاد أليسوالأحلام طيفها سباني وسهمها في القلب رماني وكنت أعلم أنك معذبتي وملهمتي وسجاني ما كنت أراك ولكنني كنت أعلم أن عشقك في الطريق سيلقاني وعاد الغياب مرة ثانية يستطيعني ......





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