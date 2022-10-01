هل ستجرى انتخابات برلمان كوردستان في 1/10/2022 ؟ - سربست مصطفى رشيد اميدي

2022/02/27 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي اصدر السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان مرسوما بتحديد يوم 1/10/2022 موعدا لاجراء انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.



وياتي اصدار هذا المرسوم نظرا لانه بعد تاريخ 6/11/2022 ستنتهي ولاية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان.



وانه بموجب النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، فقد حددت فترة ستة اشهر لغرض اجراء التحضيرات لاجراء الانتخابات، وحيث ان المفوضية باعتبارها السلطة ......





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