اخماد حريق مستشفى الهندية في كربلاء

2022/02/27 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء كشف قائممقام قضاء الهندية، منتظر الشافعي، اليوم الاحد، تفاصيل حريق مستشفى الهندية بكربلاء.وقال الشافعي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اطفاء الحريق في مستشفى الهندية”، مبينا أنه “لايوجد اي خسائر بشرية”.وأضاف: “نشكر كل الجهود المبذولة من الدوائر كافة والشباب الذين ساعدوا الدفاع المدني …

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