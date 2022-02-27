بدء أول حوار بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

2022/02/27 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي بدأت المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، الأحد، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أيام.وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إن روسيا تخلت عن شروطها المسبقة لإجراء محادثات بعد أن منيت بانتكاسات عسكرية، وأن أوكرانيا حضرت المحادثات كي تستمع لما تقوله موسكو.

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