لا خسائر بشرية.. توضيح من صحة كربلاء بشأن حريق “مستشفى الهندية”

2022/02/27 | 20:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت دائرة صحة كربلاء، اليوم الأحد، توضيحاً حول الحريق الذي نشب داخل مستشفى الهندية العام.وذكرت الدائرة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إن “الحريق الذي إندلع في مُستشفى الهندية العام ، مساء اليوم، حصل في ردهة الباطنية (نساء)، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي، من قبل فرق الدفاع المدني التي استنفرت جهودها بالتعاون مع […]

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توضيح من صحة كربلاء بشأن حريق “مستشفى الهندية” أولاً على ايرث نيوز.

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