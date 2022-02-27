الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لدعم موارد الأرض

2022/02/27 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أطلقت الصين من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين، الصاروخ "لونغ مارش-4سي" بهدف وضع قمر صناعي جديد في الفضاء لرصد الأرض.

ويأتي إطلاق القمر الصناعي Ludi Tance-1 01B، المعروف أيضا باسم L-SAR 01B، عقب إطلاق القمر الصناعي Ludi Tance-1 01A في نهاية شهر يناير الماضي، وتم تجهيز القمرين الصناعيين برادار ذي فتحة كبيرة ويعد أول رادار صيني جديدة في مدار أرضي منخفض.

وتتمثل الأهداف المعلنة للأقمار الصناعية Ludi Tance في المساعدة على مراقبة الموارد ورسم الخرائط وإدارة الكوارث، حيث ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء في بيان أن القمرين الصناعيين سيتكفلان بمهمات تقديم بيانات لدعم موارد الأرض ورسم الخرائط فيما يتعلق بالغابات والوقاية من الكوارث وأعمال الإنقاذ، كما يعززان بشكل كبير قدرات الاستجابة السريعة في حال وقوع كارثة طبيعية.

وتمثل هذه المهمة جزءا من خطة تطوير البنية التحتية للفضاء المدني الوطني الصيني للفترة من 2015 إلى 2025 التي اعتمدتها الهيئة الوطنية الصينية للفضاء.

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