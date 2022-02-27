تفاصيل حريق مستشفى الهندية: نقل المرضى خارج المستشفى ولا يوجد ضحايا

2022/02/27 | 21:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت دائرة صحة محافظة كربلاء عدم سقوط ضحايا بحادث حريق مستشفى الهندية.

وقال مدير إعلام صحة كربلاء سليم كاظم للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الحريق حدث في ردهة باطنية النساء وصالة الولادة وتم نقل المرضى خارج المستشفى ولم تحدث أية خسائر بشرية".

وأكد أنّ "المرضى نقلوا لمستشفى الحسين العام في مركز مدينة كربلاء المقدسة والأضرار كانت مادية فقط".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق داخل مستشفى الهندية في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إنّ "حادث حريق اندلع داخل مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء"، مبينة أنّ "فرق الدفاع المدني تستنفر جهدها للسيطرة على الحادث".

وحصل "ألترا عراق" على مقطع مصور لحريق المستشفى:

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