لص حقائب نسائية في منطقة المنصور يروي كيفية تنفيذ عملياته (فيديو)

2022/02/27 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح تمكن مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على سارق الحقائب في منطقة المنصور.

ويظهر الفيديو اعتراف السارق بتنفيذه عدد من عمليات سرقة الحقائق في منطقة المنصور باستخدامه دراجة نارية، مؤكدا أنه استغل النساء اللواتي يسيرن بالشوارع الخالية من السكان والمظلمة لتنفيذ سرقته.

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