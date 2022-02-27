المعلق الاماراتي فارس عوض يبارك للجماهير العراقية رفع الحظر عن الملاعب العراق

2022/02/27 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

بارك المعلق الاماراتي المعروف فارس العوض، اليوم الاحد، للجماهير العراقية رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال العوض في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "مبروك لأهلنا في العراق رفع الحظر عن ملاعبها وسعداء بتزامنها مع مباراة منتخبنا مع الاشقاء لمشاركتهم فرحتهم".

ادناه نص التغريدة:.

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