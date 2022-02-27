مدير مستشفى الهندية في كربلاء: لا خسائر بشرية جراء الحريق

2022/02/27 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مدير مستشفى الهندية العام، واثق جياد الحسناوي، الأحد، عدم وجود أي خسائر بشرية بعد الحريق الذي حدث مساء اليوم في المستشفى.

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وقال مدير المستشفى، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 شباط 2022)، "الحمد لله على سلامة جميع منتسبينا والمرضى الراقدين في المستشفى، ونود أن نوضح لأهلنا في قضاء الهندية أنه حدث مساء هذا اليوم حريق في احدى ردهات قسم الباطنية في المستشفى وتمت السيطرة التامة عليه من قبل أبطال الدفاع المدني ومنتسبينا".

وأكد "لا توجد أي خسائر بشرية وتم اخلاء جميع المرضى بانسيابية تامة وتوجد فقط أضرار مادية بسيطة وتجري الآن حملات التنظيف ليتم اعادة العمل بتقديم الخدمات الطبية باسرع وقت ممكن".

واندلع حريق داخل مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني للسيطرة عليه.

وأظهرت مشاهد مصورة، حصل عليها "ناس"، (27 شباط 2022)، حريقاً كبيراً داخل مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء، فيما تستمر الجهود للسيطرة عليه.

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