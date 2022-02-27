تدمير رتل عسكري روسي في ضواحي كييف

2022/02/27 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطات فيديو متداولة على تويتر، تظهر رتلا عسكريا روسيا مدمرا، بعد مهاجمته من قبل قوات أوكرانية مزودة بأسلحة مضادة للدروع، وذلك في مدينة بوشا بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

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