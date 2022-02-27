الرئيس الاوكراني: لا أعوّل على نتيجة المفاوضات مع روسيا

2022/02/27 | 21:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يعلق الكثير من الآمال على ما ستخرج به المفاوضات التي انطلقت قبل قليل بين موسكو وكييف في بيلاروس.وأضاف في تسجيل مصور: “لأكون صريحا، كما هو الحال دائما، لا أعول كثيرا على نتيجة هذا الاجتماع، ولكن دعهم يحاولون..لذلك لاحقا، لن يكون لدى أي مواطن في […]

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