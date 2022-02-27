مصدر يكشف لـ “ايرث نيوز” جزءاً من كواليس اجتماع التحالف الثلاثي في بغداد

2022/02/27 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، جانباً من الاجتماع الذي يجري في الوقت الحالي، بين التحالف الثلاثي في بغداد.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز”، إن “الاجتماع بين (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني) لا يزال مستمراً حتى اللحظة”.وأكد المجتمعون، بحسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، على “أهمية الإسراع في تشكيل حكومة […]

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