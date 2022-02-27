الأمير هاري وميغان ماركل يعربان عن تضامنها مع الشعب الأوكراني

2022/02/27 | 21:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأمير هاري وميغان ماركل عن دعمهما للشعب الأوكراني في ظل الهجوم الروسي، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز NAACP للصور.

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