نائب كردي: رئاسات اللجان النيابية ستحسم بعد تشكيل الحكومة

2022/02/27 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد النائب عن حراك الجيل الجديد أوميد أحمد، الأحد، أهمية جلسة الغد لمجلس النواب الخاصة بتسمية اللجان النيابية، وفيما استبعد تسمية رئاساتها قبل تشكيل الحكومة، أشار إلى وجود توافق سياسي على عدم الذهاب للمحاصصة في تسمية الكابينة الوزارية الجديدة.وقال أحمد في تصريح للتلفزيون الرسمي وتابعته /المعلومة/، إن “جلسة الغد ستكون مهمة لأنها […]

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