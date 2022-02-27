اللواء رسول ينفي صدور أي قرار يتعلق بنظام البديل

2022/02/27 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، صدور أي قرار يتعلق بنظام البديل في الجيش.وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " ما يتداول في وسائل إعلام من مقطع فيديوي يتعلق بنظام البديل يعود لعام 2020، ولا يوجد أي قرار جديد حتى الآن يتعلق بنظام البديل".ودعا اللواء رسول الى اعتماد المصادر الرسمية حصراً في متابعة الأخبار والقرارات التي تصدر في مختلف الأصعدة.وكان وزير الدفاع جمعة عناد أكد في رسالة للمقاتلين في وقت سابق إنه سيذل قصارى جهده بشأن موضوع البديل في سبيل مساعدتكم لتحقيق ذلك".

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