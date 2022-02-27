اللجنة الأولمبية توجه رسالة للجماهير العراقية بعد رفع الحظر عن ملاعب بغداد

2022/02/27 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رسالة للجماهير العراقية بعد رفع الحظر عن ملاعب بغداد.وذكرت الاولمبية في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تبارك موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على إقامة مباراة منتخب العراق مع نظيره الاماراتي بملعب المدينة في العاصمة بغداد والتي ستجري في الرابع والعشرين من شهر […]

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