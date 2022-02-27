2022/02/27 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق كبير في مستشفى الهندية العام بكربلاء....فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/27 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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