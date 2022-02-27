الناطق باسم القائد العام ينفي صدر أي قرار بشأن نظام البديل

2022/02/27 | 21:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، صدور أي قرار يتعلق بنظام البديل في الجيش.وقال اللواء رسول للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن ” ما يتداول في وسائل إعلام من مقطع فيديوي يتعلق بنظام البديل يعود لعام 2020، ولا يوجد أي قرار جديد حتى الآن يتعلق بنظام […]

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