ايران تحذر من انعكاسات الدعم الأميركي للارهاب في سورية على الأمن الإقليمي

2022/02/27 | 21:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذرت إيران من انعكاسات استمرار الولايات المتحدة في “تسليح وتدريب وقيادة” الجماعات “الإرهابية” في سوريا على الأمن الإقليمي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، لدى استقباله سكرتير الأمن القومي السوري علي مملوك، اليوم الأحد.وقال شمخاني: “استمرار التحركات السياسية والميدانية الأمريكية لتسليح وتدريب وقيادة […]

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