حقيقة صدور قرار يخص نظام البديل في الجيش العراقي

2022/02/27 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، صدور أي قرار يتعلق بنظام البديل في الجيش.وقال اللواء رسول للوكالة الرسمية، إن " ما يتداول في وسائل إعلام من مقطع فيديوي يتعلق بنظام البديل يعود لعام 2020، ولا يوجد أي قرار جديد حتى الآن يتعلق بنظام البديل".ودعا اللواء رسول الى اعتماد المصادر الرسمية حصراً في متابعة الأخبار والقرارات التي تصدر في مختلف الأصعدة.وكان وزير الدفاع جمعة عناد أكد في رسالة للمقاتلين في وقت سابق إنه سيبذل قصارى جهده بشأن موضوع البديل في سبيل مساعدتهم لتحقيق ذلك.

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