لا بد من حضور الكاظمي.. قضية الدولار تطرح برلمانياً بقوة: هذا ما يجب فعله غداً في العراق - عاجل

2022/02/27 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادطالبت النائبة عن الإطار التنسيقي انتصار الموسوي، اليوم الأحد، بضرورة حضور رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي إلى جلسة البرلمان لغرض مناقشة رفع سعر الدولار.

وقالت الموسوي لـ(بغداد اليوم )، إن "جلسة الغد يجب ان توضح فيها لماذا تم رفع سعر الدولار ومن قرر ذلك واليوم وبعد خفضه هل انتفت الحاجة لذلك وبتالي نحن نطالب بأعادة سعر الصرف لما كان عليه سابقا نظرا للتأثير الكبير على حياة المواطنين".

وأضافت "لكن علينا ان نعرف ما هي التداعيات لعملية ارجاعه للسابق وهل انتفت الحاجة للأمر وعليه فأن الأمر يتطلب حضور محافظ البنك إلى الجلسة لمعرفة الأمر وكيف سيكون طريق المعالجة لسعر الصرف" .

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