العراق يدخل أجواء متقلبة الأيام المقبلة: غبار وارتفاع الحرارة وأمطار

2022/02/27 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاحد، ان يكون العراق على موعد مع أول الحالات الربيعية نهاية الاسبوع الحالي.

وقال عطية في تدوينة على "فيسبوك" ان "منخفضا جويا جبهويا يجتاح اجواء البلاد مساء الاربعاء ونهار الخميس مسببا اجواء غير مستقرة وحالة جوية ممطرة تنهي صباح الجمعة، يشمل تأثيرها كافة المدن بشكل متفاوت، ومتوقع بعض الغزارة في بعض الاحيان، رغم ان المنخفض يبدو جافا لحد الان".

وأوضح عطية، "لكن الحالة تعتبر اول الحالات الربيعية وماتحمله من تقلبات بفعل الفوارق الحرارية التي يسببها تواجد طبقة من الهواء البارد في اعالي الجو، ولايستبعد تشكل سحب ركامية يرافقها من رياح هابطة وهطول زخات من الحالوب ايضا".

وحذر المتنبئ الجوي من "موجات الغبار المتوقع ان تتشكل يوم الخميس وصباح الجمعة بسبب نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في اغلب المدن تقريبا ثم تحولها الى شمالية غربية نشطة ليل الخميس/ الجمعة".

كما وحذر أيضا من "ارتفاع درجات الحرارة الاربعاء والخميس ثم بداية انخفاضها بشكل ملحوظ مساء الجمعة وصباح السبت المقبل، ومن هطول غزير احيانا يصاحب الحالة الجوية في اماكن متفرقة من مدن البلاد".

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