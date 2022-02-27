2022/02/27 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الأحد، صدور أي قرار يتعلق بنظام البديل في الجيش.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال اللواء رسول في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (27 شياط 2022)، إن "ما يتداول في وسائل إعلام من مقطع فيديوي يتعلق بنظام البديل يعود لعام 2020، ولا يوجد أي قرار جديد حتى الآن يتعلق بنظام البديل".

ودعا رسول الى "اعتماد المصادر الرسمية حصراً في متابعة الأخبار والقرارات التي تصدر في مختلف الأصعدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح ’هام’ من الناطق باسم القائد العام يخص نظام ’البديل’ في الجيش) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح ’هام’ من الناطق باسم القائد العام يخص نظام ’البديل’ في الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).