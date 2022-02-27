قافلة شاحنات روسية تتعرض للهجوم من الجو

2022/02/27 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني على صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو لما قال إنه قافلة شاحنات روسية تتعرض للقصف من الجو بواسطة طائرة أوكرانية من دون طيار من طراز ”بيرقدار“ التركية الصنع في منطقة خرسون.

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