الزاملي: قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية مؤشر على نهاية الإرهاب

2022/02/27 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، أن قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية مؤشر على نهاية الإرهاب.وقال الزاملي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "نبارك لشعبنا العراقي والقطاع الرياضي قرار رفع الحظر عن ملاعب بلدنا الحبيب وهي بداية تدفعنا للعمل بجدية اكثر للنهوض بواقعنا الرياضي عموما والكروي خصوصا واعطاء الأولوية لملف البنى التحتية للمؤسسات التي تعنى بالشباب والرياضة وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية".وأضاف، أن "هذا القرار هو مؤشر مهم على نهاية الارهاب وعودة الأمن والاستقرار لربوع بلدنا، وستعود الكرة العراقية لمكانتهاالطبيعية عربيا واقليميا ودوليا، وستكون البداية من ارض ملعب "مدينة الصدر" الكريمة عبر لقاء منتخبنا مع المنتخب الاماراتي الشقيق".

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