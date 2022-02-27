زعيم كتائب حزب الله: الجيش الروسي قد يغرق على أسوار كييف

2022/02/27 | 22:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عدّ الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي، انتصار روسيا في حربها داخل أوكرانيا "في صالح محور المقاومة"، مستبعدًا تحقق ذلك في الوقت ذاته.

وقال الحميداوي في بيان، إنّ "ما تتعرض له أوربا الشرقية من أعمال عسكرية ينبئ بمرحلة صعبة ستمر على المنطقة، بل على العالم أجمع، وفي خضم هذه الأحداث لا يجب تأييد طرف على طرف آخر؛ لأن الطرفين ظالمان، فروسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي لا تقل دموية عن أوروبا وأمريكا، وما حروبهم الصليبية على مر التاريخ إلا شاهد على أن لا عهد لهم ولا حرمة لديهم على دم أو عرض أو مال، ولا تحكمهم قيم أو مبادئ".

وأضاف، أنّ "من مصلحة الأمة ومحور المقاومة أن يخسر الغرب هذه الحرب لدفع شرورهم عن المنطقة، بل عن جميع المستضعفين في دول العالم الثالث، أمام الجيش الروسي الغازي وحلفائه، وهذا ما يحتاج إلى معجزة لتحقيق ذلك، وبالأخص بعد استنصار الغرب وما وجهوه من ضربات اقتصادية وأمنية، وما وفروه من إمكانات لإغراق روسيا في وحل أوكرانيا".

وتابع بالقول، "بحسب قواعد الحرب الثورية فإنه كلما تقدم الجيش الروسي كلما أُغرِق في حرب شوارع ستكلفه الكثير، لا سيما ماء وجهه الذي قد يراق على أسوار كييف"، مشددًا أنّ "الروس كان عليهم أن يحسبوا ألف حساب قبل إقدامهم على هذه الخطوة بعد أن وضعهم الأمريكي مرغمين للمضي بهذا الخيار".

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