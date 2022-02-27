يحيى رسول يوضح بشأن نظام البديل

2022/02/27 | 22:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الأحد، صدور أي قرار يتعلق بنظام البديل في الجيش.وقال اللواء رسول في تصريح للوكالة الرسمية، إن “ما يتداول في وسائل إعلام من مقطع فيديوي يتعلق بنظام البديل يعود لعام 2020، ولا يوجد أي قرار جديد حتى الآن يتعلق بنظام البديل”.ودعا …

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