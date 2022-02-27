“مجموعة السبع” تتفق على مواصلة إرسال الأسلحة لأوكرانيا

2022/02/27 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت مجموعة الدول السبع، اليوم الاحد، أنها ستستمر بأرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن “مجموعة الدول السبع اتفقت على مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الدفاعية”.وأضافت أن “المجموعة أكدت كذلك ضرورة فشل بوتين في أوكرانيا واستعادة سيادة أوكرانيا”.

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