الاولمبية تعلق على قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية

2022/02/27 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… علقت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، على قرار رفع الحظر عن ملاعب بغداد.وذكرت الاولمبية في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تبارك موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على إقامة مباراة منتخب العراق مع نظيره الاماراتي بملعب المدينة في العاصمة بغداد والتي ستجري في الرابع والعشرين من شهر […]

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