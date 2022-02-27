اللجنة الاولمبية تكشف الملعب الذي ستقام عليه مباراة العراق والامارات

2022/02/27 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت اللجنة الاولمبية، اليوم الاحد، موافقة الاتحاد الدولي على اقامة مباراة المنتخب العراقي امام نظيرة الاماراتي في ملعب المدينة ببغداد، عادة اياها خطوة جادة في طريق رفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم): " تتقدم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالمباركة الى جماهير كرة القدم في العراق، إثر موافقة الاتحاد الدولي فيفا على إقامة مباراة المنتخب العراقي وشقيقه الاماراتي بملعب المدينة في العاصمة بغداد والتي ستجري في الرابع والعشرين من شهر آذار المقبل في سياق تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لمونديال الدوحة 2022".

واضافت ان "القرار يشكّل خطوة جادّة في طريق رفع الحظر الكلّي عن ملاعب كرة القدم في العراق وعودة منتخباتنا الوطنية، وأنديتنا للتباري في ملاعبنا وأمام جماهيرنا"، داعية الجمهور العراقي الى ان "يظهر بالصورة المشرفة المعهودة به وبملاكات اتحاد الكرة ان تقدم ما بوسعها لإنجاح تنظيم المباراة لما لها من أهمية في رفع الحظر، كلّياً".

وقدمت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الشكر الى "كل جهد وطني مخلص ودعم شعبي وجماهيري صادق أسهم موافقة فيفا لإقامة المباراة في العراق أملاً في تحقيق ما تصبو إليه جماهير الكرة من رفع شامل للحظر عن ملاعب العراق".

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