زوجان من عشاق

2022/02/27 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

لطالما اقترن الطعام الشهي بمدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، واكتسب مطبخ "الشهباء" شهرة واسعة لما يضج بين جنباته بأشهى وأطيب أصناف الأطباق اللذيذة، يصفه كل من يتذوق أنواع الطعام الحلبي بـ الفن" الذي لا يتكرر، ولا يبالغ بعض من يتعرف على أنواع المأكولات الحلبية بتعبير "لا تضاهى"، في حال دخلت المنافسة، فمن السهل أن تنتزع اللقمة الحلبية الفوز بجدارة.

ولهذا يواصل صانعو المأكولات الشعبية بكل أصنافها العمل على تكريس مطبخهم وتطويره رغم كل الضرر الذي لحق بالمدينة نتيجة الحرب الإرهابية الأخيرة على البلاد، لكن "اللقمة الهنية" ما زالت تسري لنفوس تتذوق طيب المأكل، وتستنشق أزكى الروائح التي تعبق في أرجاء المطبخ الحلبي.

وفي حين يتربع (الكباب) برأس قائمة تطول من أصناف الطعام حيث يوجد ما يفوق عن (80) نوعاً من أنواع الكباب الحلبي، استطاع زوجان من أبناء المدينة صناعة آلة هدفها تسهيل العمل على ربات المنازل أو العاملين في المطاعم ضمن عملية "التسييخ" التي تسبق الشواء، والنتيجة سرعة أكبر في تقديم كميات كبيرة وبوقت وجيز، من أسياخ اللحوم الحمراء أو البيضاء المعدة للشواء على جمر الفحم كما يقول مهندس الاتصالات خالد عتر عن دوافع صناعة آلة أطلق عليها "الشهباء" حيث يروي حكايتها قائلاً:

"بفترة الأزمة افتتحت مطعماً شعبياً يقدم لرواده أصناف المشاوي التي تشتهر بها مدينتي، لقد أحببت هذ الشغل (المصلحة) وكرّست كل وقتي لها وتفرغت للعمل على تطوير المطعم ولم أتوان عن تقديم أفضل الخدمات لكل مرتاديه، ومن هنا خطرت لي فكرة أنه يمكن تقليل الوقت تلبية للطلبات المتزايدة وخاصة في شهر رمضان من ابتكار هذه الآلة التي توفر الوقت، وتزيد من الكميات المنتجة خاصة في وقت الذروة".

وتمكن المهندس عتر وبمساعدة زوجته المختصة في مجال هندسة الميكانيك بالعمل على رسم مخطط لعملهم، وإيجاد الأدوات المناسبة لتنفيذ آلتهم (تسييخ الكباب) وبعد عمل متواصل تمكنوا من إنجاز الآلة ووضعها في الخدمة، ويضيف المهندس خالد في حديثه لـ "سبوتنيك": "المشروع يساعد المنشآت السياحية والغذائية والمطاعم والفنادق التي لديها طلبات كبيرة لما تختصر من الوقت".

ويشرح صانع آلة "تسييخ الكباب" أنه لتجهيز الوجبات بأسرع وقت عبر التسييخ بالمكنة يستغرق الأمر لكل سيخ 7 ثواني فقط، وهذا يعطي 25 كيلو بالساعة، بينما الشخص العادي وبالطريقة المعتادة، والتقليدية عبر الضم باليدين فإنه بحاجة لضم ما يقارب 20 سيخا من لحم الكباب بين 10 إلى 15 دقيقةً بينما الماكينة تصنع 25 كيلو بالساعة الواحدة.

من جانبها كان للسيدة "عتر" ووقوفها إلى جانب زوجها في تنفيذ فكرته دور بارز في إنجاح العمل، وشرحت المهندسة ناديا قلعجي خريجة هندسة ميكانيكية في حديثها لـ "سبوتنيك" عن طبيعة عمل الآلة بقولها: "دعمت زوجي بهذه الفكرة لأنها بحقيقة الأمر استهوتني فربات المنازل يعلمن جيداً كما هو العمل مُنهكٌ".

وأضافت: "يتألف الجهاز من محرك 350 واط يقدر على العمل بأمبيرين ومن المحرك يخرج حلزون بحركة دورانية ليقوم بدوره بدفع اللحوم إلى القالب كما كل القطع مصنوعة من مادة الكروم كونها مناسبة للصناعات الغذائية ومن المحرك تندفع اللحمة للقالب الذي يأخذ شكل سيخ الكباب النهائي".

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