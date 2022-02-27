2022/02/27 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : كربلاء تخلو من إصابات كورونا بغداد – ياسين ياس رصدت وزارة الصحة امس ، نحو 945 اصابة مقابل شفاء 2544 حالة وبواقع 15 وفاة جديدة.واوضح الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة لعينات مشتبه اصابتها بالفايروس بلغت اكثر من 11 الفا ، حيث تم […]

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