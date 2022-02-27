2022/02/27 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتال عنيف في خاركيف وسقوط مدينة نوفا كاخوفكا الصين تطالب الأمن الدولي بإتخاذ إجراءات تخفّف حدة التوتر بغداد – الزمان رفض عضو مجلس الدولة ،وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قرارات مجلس الامن باللجوء عمدا للفصل السابع والسماح باستخدام القوة والعقوبات ،دون لعب دور بناء للحيلولة دون تدهور الوضع في أوكرانيا أو حتى خروجه عن نطاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتال عنيف في خاركيف وسقوط مدينة نوفا كاخوفكا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتال عنيف في خاركيف وسقوط مدينة نوفا كاخوفكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).