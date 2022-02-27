2022/02/27 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش في الأنبار.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي قرب جسر سكة القطار في قضاء هيت …

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