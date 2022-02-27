2022/02/27 | 22:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، الأحد، ولاية “موغلا” غربي تركيا.جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني، وتابعته “العين الإخبارية”.وأوضح البيان أن مركز الزلزال هو بحر “إيجه قبالة سواحل قضاء “داتشه” التابع للولاية المذكورة، وعلى عمق 24.75 كم.ولم يصدر أي بيان عن […]

ظهرت المقالة زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب غربي تركيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب غربي تركيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب غربي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).