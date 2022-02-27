نحو نظام عالمي جديد أكثر تراحمية - محمد عمارة تقي الدين

2022/02/27 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين حقيقة أن الحفر تحت ركام الواقع الدولي المُتعيَّن، هو أمر من شأنه أن يجعلنا نتساءل: أي شيطان رجيم هذا الذي يدفع بالبشرية نحو الفناء؟ إذ كيف اقتيدت إلى هذا الواقع الكارثي؟ وكأنها تندفع لهوّة سحيقة.



فها هو العالم وقد أوشك على التورط في حرب عالمية ثالثة، وقد سبقه صعود للأيديولوجيات العنصرية، كالفاشية والنازية والستالينية، وتفشي الأنظمة التوتاليتارية في إصدرا ......





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