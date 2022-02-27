الإغواء الإيرانيّ- سيرة الشيخ الرئيس - نايف سلوم

2022/02/27 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_سلوم "لو لم يكن هناك يوم آخر لكانت هدية للظالم"هذه قراءة تمهيدية في رواية (فردقان-اعتقال الشيخ الرئيس) لكاتبها يوسف زيدان.



وقد كانت بداية القراءة في ذكر طلب الأمير البويهي "مجد الدولة" من ابن سينا تأليف رسالة عن "المعاد" قال الشيخ الرئيس: الأمير مجد الدولة طلب مني تأليف رسالة عن "المعاد" أشرح فيها فكرتي وما أراه صواباًقالت روان: وما هو "المعاد" يا سيديقال الشيخ: يوم القيامةنظرت روان ......





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