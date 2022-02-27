2022/02/27 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيفا يقرر حرمان روسيا من اللعب على أرضها

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