ليفربول يتوج بكأس انكلترا بفوزه على تشيلسي

2022/02/27 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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توج فريق ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 11-10، وذلك بعد التعادل 0-0 في الأشواط الأصلية والإضافية، ويعد هذا اللقب هو التاسع لليفربول في المسابقة وينفرد بقائمة أكثر من توج باللقب بفارق لقب عن مانشستر سيتي.بداية الشوط الأول من المباراة كانت قوية وسريعة من جانب تشيلسي، حيث مرر أزبيليكويتا كرة الى بوليسيتش الذي سدد كرة أبعدها كيليهير في الدقيقة 5، ثم واصلت محاولات كلا الفريقين وسط تألق من لاعبي الدفاع، ثم طالب ليفربول بركلة جزاء على أزبيليكويتا بعد لمسة يد في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 30 سدد كيتا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها ميندي ثم تابعها ماني بتسديدة لكن ميندي واصل تألقه، وبعدها سدد أزبيليكويتا كرة قوية فوق المرمى في الدقيقة 41، ثم أهدر تشيلسي هدف محقق بعد تسديدة من ماونت لكنها بجوار المرمى في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول 0-0.

وفي الشوط الثاني، تلقى ماونت كرة رائعة قبل أن يسددها من داخل منطقة الجزاء لكنها في القائم في الدقيقة 49، وبعدها سدد ماونت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كيليهير على مرتين في الدقيقة 58، ثم أهدر صلاح هدف محقق بعد كرة وصلت اليه ثم دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن سيلفا أبعدها.وفي الدقيقة 68 سجل ليفربول هدف التقدم بعد ضربة حرة مباشرة نفذها أرنولد وحولها ماني رأسية وصلت الى ماتيب الذي وضعها برأسية في الشباك، ولكن الحكم الغى الهدف بعد الإستعانة بتقنية الفيديو بسبب التسلل على فان دايك، ثم أنقذ سيلفا مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 70.

وأهدر دياز فرصة هدف محقق بعدما انفرد بالحارس ثم سدد كرة أبعدها ميندي في الدقيقة 75، ثم سجل تشيلسي هدف التقدم لكن الغي بداعي التسلل، وواصل ميندي تألقه في الدقيقة 85 منقذاً مرماه من هدف محقق، وبعدها كاد فان دايك أن يسجل هدف التقدم برأسية لكن ميندي واصل تألقه في الدقيقة 90.وأنهى الحكم الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتجه الفريقين الى الأشواط الإضافية، ثم سجل روميلو لوكاكو هدف التقدم في الدقيقة 99، لكن الغي بداعي التسلل، ثم انتهى الشوط الأول الإضافي 0-0، ثم سجل كاي هافيرتز هدف التقدم لكن الغي مرة أخرى بسبب التسلل في الدقيقة 110.

وانهى الحكم الشوط الإضافي الثاني 0-0، ليتجه الفريقين الى ركلات الترجيح، حيث سجل لليفربول كلٍ من

ميلنر، فابينيو، فان دايك، أرنولد، صلاح، جوتا، أوريجي، روبيرتسون، إليوت، كوناتي، كيليهير، بينما سجل لتشيلسي كلٍ من

ألونسو، لوكاكو، هافيرتز، جيمس، جورجينيو، روديجر، كانتي، فيرنر، سيلفا، تشالوبه، وأهدر كيبا الذي شارك كبديل لميندي.

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