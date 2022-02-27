محكمة الرصافة تعقد غداً جلسة لمحاكمة قاتل الشهيد هشام الهاشمي

2022/02/27 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر مسؤول، اليوم الاحد، بعقد محكمة استئناف الرصافة يوم غد الجلسة الرابعة لمحاكمة قاتل الشهيد هشام الهاشمي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محكمة استئناف الرصافة ستعقد يوم غد الاثنين الموافق 28/2/2022، ستعقد جلستها الرابعة لمحاكمة قاتل الشهيد هشام الهاشمي".

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في الثلاثاء (14 كانون الأول، 2021)، تأجيل محاكمة قاتل الهاشمي الى شباط 2022.

وفي السادس من تموز 2020، اغتيل الهاشمي، على يد مسلح أطلق النار عليه أمام منزله في منطقة زيونة، شرقي العاصمة بغداد.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تموز الماضي، القبض على قتلة هشام الهاشمي.

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