ليفربول يتوج بطلاً لكأس الرابطة الانجليزية

2022/02/27 | 22:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخه، مساء اليوم الأحد.وتغلب ليفربول على تشيلسي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح (11- 10)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول كل من: ميلنر- فابينيو- فان دايك- أرنولد- صلاح- جوتا- أوريجي- روبرتسون- إليوت- كوناتي- […]

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