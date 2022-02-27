مواطن وليس طالبة.. الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

2022/02/27 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجزائر الأحد، مقتل أحد رعاياها في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

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